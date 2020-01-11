شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشن إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة دشنت وكيل المحافظة لشؤون المرأة خديجة باكريت اليوم إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية بحضور مدير عام تنمية المرأة الاستاذة لبنى صالح كلشات وأسرة وأعضاء هيئة التحرير.

Advertisements وتهتم الصحيفة بأبراز جميع أعمال وابداعات المرأة المهرية وإيصال صوتها ورسالتها الى المجتمع . وأكدت الوكيلة خديجة باكريت إن الصحيفة تهتم بتثقيف الأمهات والمجتمع المهري ويتم إصدارها بصوره شهرية. وقد احتوى العدد على الكثير من المواد المتنوعة التي تستحق القراءة.

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