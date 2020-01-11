رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اكد رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك، عزم الحكومة بدعم من رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، المضي في إصلاح المؤسسات وتحسين الموارد ومكافحة الفساد بالرغم من كل الصعوبات والتحديات .



شدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي يستوعب المصالح المشروعة للقوى السياسية في اطار بنية الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والإصلاحات وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال انهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من ايران .

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، فريق مشاورات عدن، المنبثق عن برنامج دعم الحوار السياسي، والذي يضم نخبة من الكفاءات الاكاديمية والسياسيين والصحفيين والمثقفين والناشطين الحقوقيين .

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تشارك الأفكار وتبادل الآراء من خلال هذه اللقاءات، بما من شأنه تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات .. مستعرضا الجهود التي بذلتها الحكومة منذ عودتها الى عدن لتطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات ودفع الرواتب ومكافحة الفساد والتأسيس لإصلاحات جذرية وتحقيق القدر الكافي من الاستقرار الأمني والاقتصادي لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار الدكتور معين عبدالملك الى أهمية تضافر الجهود خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والتفكير بطريقة مختلفة لبناء وإصلاح مؤسسات الدولة.. موضحا بانه لا مجال لأي عملية تنمية او بناء مؤسسات ضامنة دون إصلاحات حقيقية.

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وقال " ندرك أن التحديات أمام الحكومة في هذه المرحلة كبيرة، لكننا قادرون بإرادتنا وتضافرنا جميعاً على تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في تطبيق اتفاق الرياض" .

وأوضح رئيس الوزراء، ان الاتفاق يمثل ايضا فرصة مهمة لمدينة عدن لاستعادة مكانتها السياسية ودورها الريادي.. مشيرا الى ان هناك خطط طموحة لمدينة عدن بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب بالضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.

واستمع رئيس الوزراء من ميسر فريق مشاورات عدن رضية شمشير، وأعضاء الفريق الى شرح حول نشاط الفريق الذي يهدف إلى مناقشة القضايا والمساهمة في وضع الرؤى والحلول التي تهم مدينة عدن والوطن بأكمله وتعكس طموحات ابناءها وتطلعاتهم السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية ونقلها إلى الحكومة والسلطات المحلية المعنية وإلى الأحزاب السياسية أو إلى المؤسسات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.

واثنى المشاركون على جهود الحكومة في سبيل تطبيع الأوضاع وتثبيت الامن والاستقرار وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدين على أهمية الاصطفاف وراء تنفيذ اتفاق الرياض دون انتقاء، باعتباره الوسيلة المثلى لتحقيق تطلعات المواطنين في الامن والاستقرار والتنمية وانقاذ البلاد, بدلا من الاصطفاف وراء النزعات والمصالح الضيقة.

وشددوا على أهمية ان تعمل جميع الأطراف على إنجاح اتفاق الرياض الذي يجب ان يقود الى مرحلة جديدة من الحوار والتقارب ورص الصفوف وتوحيدها باتجاه استكمال معركة استعادة الدولة ومؤسساتها ودحر الانقلاب.. مشيرين الى الدور الذي ينبغي ان يلعبه المجتمع المدني في الدعم والرقابة على تنفيذ الاتفاق .

كما شددوا على أهمية حضور المرأة وتمثيلها بشكل عادل في مواقع صنع القرار ، حسبما نصت على ذلك مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.