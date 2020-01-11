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صنعاء - ياسمين الخيامي - اجمل نساء الارض ويسمونها ملكة الاغراء والانوثة..شاهد بالصور والوثائق نهايتها المروعة والحيلة الشيطانية للقاتل ليجهز عليها وينهى حياتها(4 صور خادشة للحياء)

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