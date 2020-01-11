اجتماع تشاوري بين اليمن والمغرب في مجال مكافحة الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

عقد اليوم في الرباط اجتماع تشاوري بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن وهيئة تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة المغربية.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، اللقاء الذي رأسه من الجانبين رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أفراح بادويلان ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة الدكتور محمد الراشدي، ناقش التعاون بين الهيئتين وإمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم لخطة برامجية خلال الشهرين القادمين.

Advertisements

واكد اللقاء على البدء بخلق مسارات تعاون مشتركة في مجالات تعزيز القدرات للعاملين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم العون المشترك في إطار لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين.

وقالت رئيس الهيئة افراح بادويلان "ان آفاق التعاون مع المغرب في هذا المجال يشكل خطوة هامة للهيئة في اليمن ويعيد لها جزء هام من دورها الريادي الذي هو في الأساس دعامة حقيقية في طريقنا نحو استعادة الدولة في اليمن وتعزيز مسار القانون والسلام.

بدوره أكد المسؤول المغربي استعداد الهيئة المغربية للنزاهة تقديم كافة أوجه الدعم والخبرات بما فيه تعزيز قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقاسم الخبرات والتجارب معها.

حضر اللقاء سفير اليمن في المغرب عزالدين الاصبحي وعدد من أعضاء الهيئة في البلدين.