رئاسة الإنتقالي تناقش ترتيبات إنعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري اليوم السبت برئاسة القائد عيدروس قاسم الزبيدي وبحضور قيادات ورؤساء لجان الجمعية الوطنية ونوابهم الترتيبات النهائية لانعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية المقرر انعقادها للفترة من (13 - 15) يناير 2020م.



وفي الاجتماع أكد الزبيدي ان انعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية في هذا الوقت تحديداً يمثل رسالة تجسيد حقيقي لتمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بمبادئ التصالح والتسامح الجنوبي الذي يمثل احد ابرز ضمانات نجاح المجلس في توحيد ابناء الجنوب لنضالهم بتحقيق استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة على الحدود المعترف بها عام 1990م.

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واوضح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ان الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي هي المعبر عن الارادة الشعبية الجنوبية، مشددًا على ضرورة الارتقاء بنتائج الدورة لمستوى التحديات والصعوبات التي تعرض لها نضال شعب الجنوب لتحقيق تطلعاته.

وفي الاجتماع استعرض رئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد سعيد بن بريك الترتيبات المتخذة للإعداد للدورة الثالثة وجدول الاجتماع والمواضيع التي اشارت الهيئة الادارية تقديمها للدورة.

واستعرض مقرر الهيئة الادارية للجمعية الوطنية بالتفصيل ما تم اقراره بالاجتماع واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان نجاح الدورة الثالثة وتفعيل عمل الجمعية الوطنية والمجلس الانتقالي بالفترة القادمة.