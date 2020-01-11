شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 بعث رئيس الجمهورية هادي عبدربه منصور برقية عزاء ومواساة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان في وفاة المغفور له، السلطان قابوس بن سعيد .

Advertisements وجاء في البرقية " ببالغ الحزن والآسى تلقينا نباء وفاة المغفور له باذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون . وأضافت البرقية "وبهذا المصاب الجلل نتقدم إلى جلالتكم ومن خلالكم للشعب العماني والامة العربية والإسلامية بأحر التعازي لرحيل حكيم الامة وباني سلطنة عمان الحديثة وراعي نهضتها وامنها واستقرارها جلال السلطان قابوس" . وعبر هادي في برقيته عن تمنياته لجلالة السلطان طارق التوفيق والسداد في تحمل مسؤولية قيادة عمان وشعبها ومواصلة نهضتها وصيانة امنها واستقرارها كخير خلف لخير سلف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يعزي عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.