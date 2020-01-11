ماذا قال اللواء الزبيدي عن السلطان قابوس بن سعيد ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
الخليج 365
بعث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، برقية عزاء ومواساة ، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البو سعيد ، سلطان عمان في وفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الجمعة.
ونقلالزبيدي في البرقية تعازيه وقيادة المجلس الانتقالي ، وشعب الجنوب إلى قيادة وشعب عمان الشقيق بهذا المصاب الأليم.
وأكدت البرقية ان الأمة العربية والإسلامية، فقدت برحيل السلطان قابوس بن سعيد ، قائداً حكيماً ومقدامًا ، ترك بصماته في نهضة تنموية كبيرة في داخل السلطنة ومن خلال نجاحات سياسية مشهودة عربيا ودولياً.
وابتهلت البرقية إلى الله تعالى ان يتغمّد الراحل الكبير بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنه فسيح جناته ، انا لله وانا إليه راجعون،
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