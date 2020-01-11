"البحسني" يعزي عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 الخليج 365 بعث اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية برقية عزاء ومواساة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان في وفاة المغفور له، السلطان قابوس بن سعيد .

Advertisements وجاء في البرقية " ببالغ الحزن والآسى تلقينا نباء وفاة المغفور له باذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون . وأضافت البرقية "وبهذا المصاب الجلل نتقدم إلى جلالتكم ومن خلالكم للشعب العماني والامة العربية والإسلامية بأحر التعازي لرحيل حكيم الامة وباني سلطنة عمان الحديثة وراعي نهضتها وامنها واستقرارها جلال السلطان قابوس" . وعبر البحسني في برقيته عن تمنياته لجلالة السلطان طارق التوفيق والسداد في تحمل مسؤولية قيادة عمان وشعبها ومواصلة نهضتها وصيانة امنها واستقرارها كخير خلف لخير سلف .

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