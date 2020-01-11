شكرا لقرائتكم خبر عن بحفل زفاف من 4 فتيات..شاب يستجيب لإلحاح والدته على زواجه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يجد شاب مصري مفرًا من إلحاح والدته عليه بالزواج، لاجئَا لحيلة غريبة من نوعها، حيث قرر عقد زفاف وهمي، من 4 فتيات، ليحقق لها أمنيتها بطريقة كوميدية.

وأكد الشاب أن والدته دائمًا تلح عليه بالزواج واستخدمت طرقها المتعددة لإقناعه بتحقيق رغباتها، أخرها امتناعها عن رعايته وتحضير الطعام له.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

واستقر الشاب على أن الحل، هو الظهور كعريس بصحبة 4 فتيات، يرتدين فساتين الزفاف، في جلسة تصوير، حتى تراه والدته عريسًا.