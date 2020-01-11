شكرا لقرائتكم خبر عن بحفل زفاف من 4 فتيات..شاب يستجيب لإلحاح والدته على زواجه! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لم يجد شاب مصري مفرًا من إلحاح والدته عليه بالزواج، لاجئَا لحيلة غريبة من نوعها، حيث قرر عقد زفاف وهمي، من 4 فتيات، ليحقق لها أمنيتها بطريقة كوميدية.
وأكد الشاب أن والدته دائمًا تلح عليه بالزواج واستخدمت طرقها المتعددة لإقناعه بتحقيق رغباتها، أخرها امتناعها عن رعايته وتحضير الطعام له.
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واستقر الشاب على أن الحل، هو الظهور كعريس بصحبة 4 فتيات، يرتدين فساتين الزفاف، في جلسة تصوير، حتى تراه والدته عريسًا.
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