شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة لرجل مسن بسبب مكافأة نهاية الخدمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة الجيزة بمصر جريمة قتل مروعة لرجل مسن بسبب مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها بعد بلوغه سن المعاش .
وفي التفاصيل ، فقد تلقت الشرطة المصرية بلاغ بالعثور على جثة المسن غارقة في بركة من الدماء وسط شكوك حول تعرض منزله للسرقة .
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وبالفعل ، قادت الشكوك إلى شاب عاطل من جيران المجني عليه كان يحوم حول شقة المجني عليه قبل أيام من وقع الجريمة .
وبمعاينة الأدلة الجنائية ومواجهة الشاب ، اعترف أنه طمع في مكافأة نهاية الخدمة التي تتجاوز الآلاف بينما يعاني هو من ضيق الحال لعدم حصوله على وظيفة .
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