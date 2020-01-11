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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..الرئيس هادي يخرج عن صمته ويباغت الجميع باول رد على وفاة السلطان قابوس ويكشف لأبناء سلطنة عمان واليمنيين هذا الامر الخطير



بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة الى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان الشقيقة عزاه فيها والشعب العماني الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

واشار فخامة الرئيس الى مواقف الفقيد السلطان قابوس بن سعيد الحميدة ومأثره الخالدة الى جانب اليمن قيادة وحكومة وشعب في مختلف المراحل والظروف ومنها هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة التي يمر بها وطننا وشعبنا.

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.مثمناً دعمه الاخوي لليمن وشعبه وقيادته الشرعية في مختلف المحافل الدولية ودعمه الدائم واللامحدود لامن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة اراضيه ايماناً منه بالروابط الاخوية المشتركة بين اليمن والسلطنة الضاربة جذورها في اعماق التاريخ والمبنية على التعاون وحسن الجوار والمصالح الاخوية المشتركة.

واكد رئيس الجمهورية أن العالم والاسرة الخليجية والامتين العربية والاسلامية فقدت برحيل السلطان قابوس بن سعيد احد رجالاته العظام الذي كان له اسهامات كبيرة في ترسيخ العلاقات العربية المشتركة وكذا العلاقات العربية الدولية مع مختلف دول العالم..

مشيراً الى ان السلطان قابوس كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربية والاسلامية..لافتاً الى ان مواقف السلطان قابوس مميزة وملهمه وستظل محل تقدير الجميع دون استثناء.

واشار فخامته الى اسهامات السلطنة الفاعلة بقيادة السلطان قابوس وتقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات لليمنيين واستقبالها للجرحى والنازحين اليمنيين..مؤكداً ان ابناء الشعب اليمني لن ينسوا مثل هذه المواقف الاخوية الصادقة.

وعبر فخامة الرئيس في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص العزاء وصادق المواساة للاسرة الكريمة ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق وللاسرة الخليجية وللامتين العربية والاسلامية بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

