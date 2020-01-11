شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "عبدالهادي التميمي " يطلع على ترتيبات اللجنة التحضيرية لنهائيات الدوري التنشيطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم ، على ترتيبات اللجنة التحضيرية للفعاليات المصاحبة لنهائيات الدوري التنشيطي المقرر انطلاقها في الـ12 من شهر يناير الجاري.

Advertisements وتعرف وكيل المحافظة المساعد من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رئيس اللجنة رياض الجهوري ،على مستوى التحضير والاستعداد والتجهيزات للفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الرياضي الكبير ، والخطط والتصورات التي أعدتها اللجنة بهذه المناسبة. وأكد الوكيل التميمي أهمية ترتيب العمل وتنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لانجاح هذا الحدث الرياضي واظهاره بشكل مناسب يعكس المكانة التاريخية والثقافية لحضرموت الخير. الجدير ذكره بأن النهائيات ستجرى في أستاد سيئون الأولمبي بين ثمانية فرق من محافظات حضرموت وعدن وصنعاء ، وتعز والحديدة، وإب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "عبدالهادي التميمي " يطلع على ترتيبات اللجنة التحضيرية لنهائيات الدوري التنشيطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.