شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ايران تعترف رسميا بإسقاطها الطائرة الاوكرانية ...وكندا تفاجئ الجميع وتصدر البيان رقم "واحد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن بيان عسكري، السبت، إن إيران أسقطت "عن غير قصد" الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا قتلوا جميعا. جديد "الخليج 365" Advertisements وبرر البيان ما حصل بطبيعة البشر وأشار إلى ما أسماه "خطأ بشري". وسقطت الطائرة من طراز بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في غمرة اعتداء طهران على قواعد عراقية ردا على مقتل قاسم سليماني على أيدي القوات الأميركية. وأشارت مصادر استخباراتية إلى أن الطائرة أصيبت بصاروخين روسيين أطلقهما الدفاع الجوي الإيراني.

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