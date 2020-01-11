في هذه الدولة العربية...وفاة عريس في ليلة الدُخلة بطريقة صادمة..."لن تصدق السب"

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عدن - ياسمين التهامي - اهتزت مدينة عربية، على وقع حادثة مؤسفة وصادمة في الوقت نفسه، بعد أن أقدم عريس على التخلص من حياته شنقًا يوم زفافه المعروف بـ"يوم الدُخلة". الواقعة شهدها حي السلام بمدينة القصر الكبير بالمغرب، وهو ما أثار حالة من الصدمة بين أقاربه. جديد "الخليج 365" Advertisements العريس الذي أكد أقاربه أنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، يبلغ من العمر 50 عامًا، مؤكدين أنهم عُثروا على جثته معلقة بواسطة حبل داخل منزله، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة الأموات بالمستشفى المحلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما لم تظهر أسباب الانتحار التي دفعت بالعريس إلى التخلص من حياته في "ليلة العمر

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