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استشهاد قائد جبهة حمك في الضالع خلال مواجهات مع المليشيا

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

استشهاد قائد جبهة حمك في الضالع خلال مواجهات مع المليشيا

الخليج 365 ـ الضالع

استشهد اليوم السبت قائد، جبهة حمك في محافظة الضالع خلال معارك خاضتها قوات الجيش، الوطني ضد مليشيات الحوثي في قطاع حبيل العبدي الفاخر، شمال غرب مديرية قعطبة.

 

وذكرت مصادر عسكرية أن قائد جبهة حمك / العقيد عبدالسلام الأصهب / استشهد، في معركة تقدم الجيش الوطني في قطاع حبيل العبدي، في جبهة الفاخر.

 

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وأكدت المصادر أن الشهيد الاصهب قاد معركة تحرير حبيل العبدي، من المليشيات الحوثية شمال الفاخر، وعلى إثرها لقي ربه شهيداً شامخاً.

 

يذكر أن الشهيد العقيد عبدالسلام الاصهب أحد أبرز القيادات العسكرية التي أسست النواة الأولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة وخاض معركة تحرير المديرية في اغسطس2015م ومعركة التحرير الثانية مايو2019م.

 

  

 

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