"عمر باعباد" يكشف ما  يحدث في عدن بعد عودة الحكومة الشرعية من اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الشحات غريب

كشف مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور "عمر عبداللاه عبدالرحيم باعباد" عن ما يحدث في عدن بعد عودة الحكومة الشرعية من اتفاق الرياض.



وقال باعباد: من قبلها لاشي غير عرقلة وإفشال الاتفاق ولم ينفذ أي بند من البنود والآن الفترة الزمنية مضت أي أنها وجودها غير مرغوب فيها وانتهت صلاحيتهم البقاء في عدن ، ولم تصرف رواتب العسكريين والموظفين وتحسين الوضع المعيشي أي بكل صراحة لم تنفذ أي شي، وهذا مايقوم به الإصلاحيين وغيرهم فاقدين مصالحهم بعد الاتفاق.

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غير أن المجلس يقوم و متمسك بالاتفاق والنفس الطويل، وقد بدء في ترسيخ النظام والقانون خطوة خطوة .

وأيضا في الجبهات يتصدي للإرهابيين و الإصلاحيين ، وإثبات جميع كوادر الانتقالي على استعداد إدارة بلدهم الجنوب بمساعدة دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات، ولا تنسي عبر الخونة والارهابيين الإصلاحيين تقوم فطر وتركيا وإيران إفشال الاتفاق وعرقلة الاتفاق ولكن ثمود شعب الجنوب وتوحد افكارة هي الاقوي وعلى الحكومة الرحيل من الجنوب وتحرير بقية الأراضي الجنوبية ليس صعب ، واتمني أن يتخذ المجلس الانتقالي مع التحالف في تشكيل حكومة جنوبية تكنوقراطية لإدارة جنوبنا، واتمني أيضا لإخواننا في الجمهورية العربية اليمنية بأن يقوموا لبناء دولتهم والتعايش السلمي بين البلدين.