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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالمجلس الانتقالي يعلق على فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
الشحات غريب
علق مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور "عمر عبداللاه عبدالرحيم باعباد" على فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين.
وقال باعباد إن فتوي هيئة مايسمي علماء اليمن ليس بجديد في حرب ٩٤م على الجنوب حللوا دماء الجنوبيين جميعا من أطفال إلى شيوخ وتكفير أبناء الجنوب ونهب كل أموال وثروات وأراضي الجنوب واعتبرت حلال لهم ، ونفس الوقت الان في هذه الحرب اعتبروا استعادة دولتنا بقولهم الانفصال خروج عن الشرع الديني وكفر ، الوحدة أو الموت هي الايمان بالله ومن يخرج عن هذا وجب قتلة، أي ثاني مرة يحللون دمائنا باطل ، وبالاصح في الاخير اعترافهم بأن الجنوب وقرواتة سوف تذهب عنهم لذا لابد إصدار فتوي سرقة بعيد عن الشرع الإسلامي هؤلاء لا يخافون الله.
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