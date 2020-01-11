" فضل باعش" يدعو قوات الأمن بابين لفتح الطريق ويتحدي الميسري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 الخليج 365 كشف فيديو للواء الركن فضل عبدالله باعش، القائد السابق يدعو قوات الأمن بابين لفتح الطريق ويتحدي وزير الداخلية أحمد الميسري.

Advertisements وأظهر الفيديو بأنه يتعهد بتسديد مرتابتهم؟، وياتي الفيديو في تحدي صريح لوزير الداخلية. وطالبهم برفع قطع الطريق.

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