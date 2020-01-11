رجوي: سليماني مسئول عن قتل الناس في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اليوم، إن قاسم سليماني مسؤول عن تدمير وقتل الناس في سوريا والعراق، و المسؤول عن الحرب في اليمن .

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وذكرت رجوي في تغريدة عبر "تويتر" : "قتل الناس وتدمير سوريا والعراق، والتفجيرات الإرهابية اليومية التي خلفت أعدادا كبيرة من الخسائر البشرية والحرب في اليمن بالإضافة إلى مئات من الأعمال الإرهابية في دول العالم من قبل قوة القدس كلها تمت بتخطيط وإدارة قاسم سليماني".

يشار إلى أن إيران تقدم الدعم لميليشيات الحوثي عبر فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي كان يقوده, قاسم سليماني قبل مقتله.