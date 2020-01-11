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عمر باعباد يكشف مستقبل قضية الجنوب

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الشحات غريب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

عمر باعباد يكشف مستقبل قضية الجنوب

الشحات غريب

كشف مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور "عمر عبداللاه عبدالرحيم باعباد" عن مستقبل قضية الجنوب.

 

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وقال باعباد إن مستقبل قضية الجنوب منتصرة وسوف يتحقق الاستقلال بعزيمة أبناء الجنوب، وبعد الاعتراف الدولي والعربي ودول التحالف بعد التوقيع على اتفاق الرياض أصبح المجلس الانتقالي الممثل الوحيد بدون منازع للشعب الجنوبي وقضيتة  والمستقبل يبشر بخير  الجنوب قادم قادم  بنمط دولة متطورة فيدرالية  وبعد تحرير وادي حضرموت وبقية اراضي الجنوب  وهذا قادم لا محالة له اتفاق أبناء الجنوب والتفافهم حول ممثلهم الشرعي المجلس الانتقالي.

 

وأضاف هنا ما يعطي قراءة اي شخص المشهد بأن استقرار المنطقة عودة دولة الجنوب العربي وتحرير الجمهورية العربية اليمنية إلى أبنائها الخيرين الجنوب هو بوابة الجزيرة العربية وموقعة في مستقبلا، الجنوب سوف يستعيد مكانتة باستقلالية وسرعة بناء الدولة الحديثة وتغيير كامل للبنية التحتية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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