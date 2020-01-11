أبين.. توزيع التمور إلى 1000 أسرة نازحة في لودر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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دشنت السلطة المحلية والوحدة التنفيذية للنازحين في مديرية لودر بمحافظة ابين, جنوبي اليمن، اليوم، عملية توزيع التمور علي 1000اسرة نازحة مستفيدة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة .

وبحسب مصادر في المحافظة فقد تم التدشين بحضور مدير عام مديرية لودر عوض النخعي وقدتم تسليم التمور مندوبي النازحين في (تعز،اب،صنعاء،ريمة،ذمار،والدكتورمحمدعمرالبركني مندوب بركنا).

ويأتي هذا التدشين تزامنا مع خطوات سابقه قامت بها الوحدة التنفيذية خلال عملية توزيع التمور في مديرية زنجبارفي سعيها الدائم الي التخفيف من معاناة النازحين وفي ظل الدعم المتواصل لمركز الملك سلمان للاغاثة.

هذا وقد عبر عدد من النازحين المستفيدين عن ارتياحهم بهذه الخطوة التي تقوم بها الوحدة التنفيذية للنازحين وعلى راسها مديرها التنفيذي الاستاذ انيس اليوسفي ومركز الملك سلمان وشبكة نماء للتنمية ومديرها الاستاذ احمد الحاج.