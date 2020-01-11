كهرباء عدن تنفي شائعات الاستثناءات لمناطق ومشتركين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت المؤسسة العامة للكهرباء أنه لا أساس للشائعات وادعاءات بعض المواطنين بشأن وجود استثناءات لمناطق ومشتركين ضمن حملة المؤسسة لتحصيل فواتير الكهرباء ، والتي تشمل عملية قطع التيار للمتخلفين عن الدفع .



وأكدت أن الحملة مستمرة ولن تستثني احد مهما كان ولن تتهاون مع كأئن من كان وسيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع المستهلكين الذين لم يسددوا الأموال المستحقة عليهم ولن يكون هناك تمييز بين المواطنين واصحاب.

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ولفتت الى توفر تسهيلات كبيرة للمشتركين ممن تترتب عليهم مبالغ مستحقة لم يقوموا بتسديدها طوال أشهر مضت، وهي مستعدة للتعاون مع من يرغب في السداد فعلاً من خلال التقسيط المريح على أقل تقدير.

وأوضحت أن هناك نسبة كبيرة من المشتركين يرفضون أساساً التعاون مع المؤسسة لسداد المبالغ المترتبة عليهم، ويرفضون حتى الاستجابة للحضور إلى مراكز خدمات المشتركين للتنسيق، وهو ما يحتم على المؤسسة قطع التيار الكهربائي عنهم بموجب القانون والعقد المبرم بينه وبينها خلال تقدمه لطلب التيار .

ودعت جميع المواطنين بتسديد الفواتير والتعاون مع مؤسسة كهرباء عدن حتى تتمكن من تقديم خدمتها وفقا لإمكانياتها المتاحة.