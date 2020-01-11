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يزيد بن سلمان - شبوة - السيدة مكاوي تطالب برفع الحصار عن شارع الحب بعدن

القمامة تحاصر شارع الحب بهذه العبارة قالتها احد نساء عدن اثناء ذهابها لشراء احتياجات لها من شارع الذهب.

وتقول السيدة فاطمة مكاوي من نساء حي مكاوي بالمنصورة ل كريتر سكاي شيء مؤسف جدا ان نشاهد القمامة تحاصر افضل الشوارع ازدحاما ونشاطا.

وتضيف اصبحنا نحلم ونفكر من يرفع الحصار عن هذا الشارع المتنفس للنساء والمرتادين من القمامة المكدسة .

واشارت بالقول ان هذا المشهد يعطي صورة للوضع الذي وصلت اليها عدن في ظل صمت الجهات المعنية في المحافظة والمديرية.

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