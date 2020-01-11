شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى بطئ الإنترنت في اليمن والتي قد تهدد بتوقفها نهائيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى بطئ الإنترنت في الجمهورية اليمنية والتي قد تتطور في المستقبل وتؤدي إلى خروج الخدمة نهائيا .

وقالت المصادر والتي فضلت عدم ذكر أسمها " للمشهد اليمني " اليوم الجمعة أن الوزارة والتي كانت تتبع حصة حزب المؤتمر الشعبي العام أثناء تقاسمهم لحكومة الانقلابيين حينها والتي أطلق عليها " حكومة الإنقاذ الوطني " لكن الوضع تغير بعد تصفية المليشيا للرئيس السابق صالح وانفراد الحوثيين بالوزارة مع وجود بعض القيادات المؤتمرية الصورية .

وأضافت المصادر والتي تعمل في وزارة الإتصالات أن الحوثيين في عام 2017م بعد انفرادهم بالسلطة قاموا عبر شركة تليمن بشراء حصة اليمن مقابل صفقة كبيرة على أن تقوم " تليمن " بتركيب تفعيلة الكابل البحري الجديد smw5 خلال مدة أقصاها عام .

وأكدت المصادر سطو المليشيا على تكاليف التركيب والتفعيل ولكنها لم تقم بذلك حتى الآن وهو ما يعرض خدمات الإنترنت في اليمن إلى الخروج نهائيا عن الخدمة .

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هذا ونشأت " يمن نت " مطلع عام 2001م كشركة تتبع وزارة الاتصالات باليمن لتقدم خدمة الإنترنت في اليمن وتراسل المعطيات في كافة إنحاء الجمهورية ، ولتقدم الخدمات التي يقدمها مزودو خدمات الانترنت في العالم (الإنترنت عريض النطاق ، خدمات التراسل MPLS، خدمات الإستضافة ، الإنترنت اللاسلكي وغيرها ) .

الجدير ذكره أن المليشيا على الرغم من سيطرتها على السلطة كأمر واقع لكنها لم ترتقي ولن ترتقي لكي تكون كدولة بسبب دوافعها الغريزية المتمثله في الجشع بالثروة وسعيها لتجهيل وإذلال وعبودية اليمنيين والتي خلصتهم من شرهم ثورة 26 سبتمبر عام 1962م لكنهم عادوا للسلطة نهاية عام 2017م .