شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تؤكد .. انقطاع الأنترنت في اليمن متعمد بسبب تركيب الحوثيون أجهزة تنصت ورقابة جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مهندس رفيع بالاتصالات على أن بطء الانترنت وانقطاعه في اليمن، يرجع الى قيام مليشيا الحوثي بتركيب أجهزة تنصت ورقابة جديدة، حصلت عليها مؤخراً لفرض مزيدا من الرقابة.

وكانت نقابة التجار اليمنيين، اتهمت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها بقيامها بقطع الانترنت، وعدم تعرضه لخلل في البحر كما اعلن عنه.

وقال مهندس الاتصالات رائد الثابتي انه يمر من السواحل اليمنية خمس كيبلات بحرية ، البوابة اليمنية للانترنت يمن نت مربوطة بكيبل واحد فقط وبسبب عبث وفساد الحوثين وتأمرهم على الشعب اليمني تم حرمان الشعب من زيادة النطاق العريض Bandwith بما يتوافق مع احتياج الناس ونتجية للطلب المتزايد لخدمات الاتصالات وتهالك البنية التحتيه لقطاع الاتصالات اصبح هذا القطاع يترنح ، علماً ان الكبيل الواحد لديه القدرة على تحمل نطاق عريض الى 50TB تيرا بايت.

واكد انه لم يصدر عن اي موقع اخباري او قناة اخبارية موثوقة دولية تتحدث عن انقطاع لأي كبيل بحري حول العالم.

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وقال ان الكيبل البحري يكون سبب انقطاعه احياناً أسماك القرش وبصعوبة طبعاً لأن ما يسمى الكور او الشعيرات الزجاجية مغطاة بما لا يقل عن سبع طبقات من ضمهنا طبقة من الحديد الصلب الغير قابل للأكسدة او بسبب الغواصات الحربية او بسبب الزلازل البحرية وهذه الأمور مستبعده ، وفي حال تم القطع او تكسر الشعيرات الزجاجية فهناك جهاز يسمى OTDR يقوم بتحديد مكان القطع بدقة متناهية ومن ثم تقوم سفينة بحرية لشركات الاتصالات العالمية التي تقوم بتمديد هذه الكيبلات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة التي تم فيها القطع مع مجموعة من الفنين والمهندسين بنتشال طرفي الكيبل الى ظهر السفينة والقيام بتلحيمه من خلال ماكينة لحام خاصة باللياف الضوئية وتقوم بتلحيمه بدقة عالية وفي فترة وجيزة ومن ثم اعادته الى مكانه ليعمل من جديد .

وكانت قد اعلنت الاتصالات بصنعاء عن خروج 80 بالمئة من سعات الانترنت الدولية في اليمن عن الخدمة منذ ظهر أمس الخميس ولاتزال لليوم الثاني على التوالي.