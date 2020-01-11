الحثيلي يهدد بالتوقف عن نقل نفط مأرب حتى سداد مستحقاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

هدد متعهد نقل النفط الخام من حقول صافر "مؤسسة الحثيلي" ، بإيقاف عمليات النقل حتى سداد جميع مستحقاته.



وذكر مصدر مسؤول في شركة صافر، أن "الحثيلي" خاطب الشركة بأنه سيتوقف عن النقل خلال ثلاثة أيام إذا لم تسلم شركة صافر مستحقات النقل منذ منتصف أكتوبر الماضي.

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وتابع المصدر أنه تم تصدير ثلاث شحنات نفط للخارج بما يقارب 750 الف برميل نفط من حقول صافر.

وقال المصدر إن شركة صافر خاطبت جميع الجهات من رئيس الوزراء إلى وزير المالية ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي وكذلك مكتب رئيس الجمهورية و السلطة المحلية لسداد مستحقات الناقل.

ولفت المصدر إلى أن صافر لم تجد من الحكومة سوى وعود كلها كذب بالرغم أن المبالغ (قيمة النفط) تم توريدها إلى الحساب الحكومي.

وأضاف المصدر أن هناك تعنت من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وصل إلى حد عدم الرد على المراسلات والاتصالات.