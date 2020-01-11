شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مدير الشرطة يتفقد سير العمل بمصلحة الاحوال المدنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات تفقد مدير شرطة محافظة الجوف العميد مراد ابو حاتم، أمس، سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية بمدينة الحزم.

Advertisements واطلع ابو حاتم، على الخدمات التي تقدمها المصلحة وآلية سير المعاملات ومستوى الانجاز اليومي..مشددا على مضاعفة الجهود وتحسين الاداء خدمة للمواطنين. في السياق ذلك كرم ابو حاتم، افراد شرطة الدوريات وأمن الطرق المرابطين بنقطة المثلث على جهودهم في ضبط التهريب والقبض على أموال مهربة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية، ،مشدداً على رفع الجاهزية والحس الامني لتحقيق مزيدا من النجاحات الأمنية.

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