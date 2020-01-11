صنعاء.. قيادات حوثية من صعدة تقود عصابة لنهب أراضي المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

شكى عدد من المواطنين تعرض أراضي تابعة لهم للنهب والبسط عليها من قبل نافذين حوثيين والذين يستخدمون سلطاتهم وعربات عسكرية تابعة للمليشيا لتحقيق ذلك .



وقال مواطنون إنهم فوجئوا بتسوير أراضي تابعة لهم في منطقة ضبوه ودار سلم من قبل نافذين حوثيين من أبناء محافظة صعدة .

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وأكدوا أن هؤلاء النافذين يقوموا بشراء قطعة أرض صغيرة كمدخل لهم ثم نهب الأراضي المجاورة وخاصة للناس البسطاء والأرامل وعدد من الأيتام والذين يتم تسهيل لهم ذلك من خلال سماسرة من أبناء المنطقة والذين يحددوا لهم أراضي الناس البسطاء .

وتابعت المصادر أن هذه العصابات تقوم بالتعامل مع أقسام الشرطة والتي تمتنع عن تحريك عربات عسكرية وهو ما يعكس ثقافة المليشيا التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية في ضل عدم وجود الدولة .

يشار إلى أن هذه العصابات تقوم بإطلاق النار على كل من يحاول إعادة قطعة الأرض التابعة له وهو ما تسبب في إصابات عدد من الأشخاص قبل أمس في منطقة دار سلم .