شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات صادمه وتكشف عن مفاجأة بشأن برج الكورنيش المحترق في جدة..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مطلع معلومات جديدة عن برج الكورنيش بجدة الذي شب فيه حريق أمس.

وحسب “عكاظ” قال المصدر أن البرج يخلو من السكان وتوقف البناء فيه عام 2017 عقب اكتمال أعمال الصب والخرسانة لـ38 طابقاً.

وأشار المصدر أن الحريق اندلع قبيل صلاة الفجر، وشب في أخشاب وقطع حديدية تستخدم سقالات لأسباب لا تزال مجهولة.

وأضاف: يسعى المحققون للوصول إلى موقع بداية الحريق والبحث عن أي مواد بترولية قد تكون سبباً في نشوب النيران، أو وجود شبهات جنائية.

وكان الدفاع المدني بجدة أعلن انتهاء عمليات الإطفاء في موقع حادث حريق برج الكورنيش، مؤكداً البدء في عمليات التبريد وإجراءات التحقيق، مع بقاء بعض الفرق احترازياً في الموقع.

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