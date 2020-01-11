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قادة الدول يعزّون في وفاة السلطان قابوس

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عدن - ياسمين التهامي - قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ... تعازينا لإخوتنا في عُمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية ... تعازينا لكل محب لعُمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العُمانية".

وتوفي سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.

وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

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