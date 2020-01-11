نجاة قيادي ايراني من قصف امريكي في اليمن ليلة مقتل سليماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 الخليج 365 - صنعاء نجا قيادي إيراني من قصف امريكي في اليمن ليلة مقتل سليماني.

وقالت مصادر أمريكية ان المطلوب الإيراني عبد الرضا شهلائي نجا من قصف أمريكي في نفس الليلة التي قتل فيها سليماني. Advertisements ولم تحدد المصادر منطقة القصف في اليمن. وفي وقت سابق عرضت امريكا ١٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات توصل إلى شهلائي.

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