عبدالله النفيسي بعد بتهمة “الإساءة للإمارات” يفاجئ الجميع يشن هجوم ناري ومزلزل ويستغيث من الأعراب المنافقين في تغريدةٍ مزلزلة (شاهد)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حظيت تغريدة نشرها المفكر الكويتي الشهير، الدكتور عبدالله النفيسي بعد قرار محكمة الجنايات الكويتية بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بما يسمى “الإساءة” للإمارات، بتفاعل واسع من المغرّدين الكويتيين والعرب.

وكتب “النفيسي” في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “اللهم إكفني شرهم وأصرف عني أذاهم .اللهم أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم سلَّط عليهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غايه . اللهم إنّي مغلوب فانتصر . ياحيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث من هؤلاء الأعراب المنافقين “.

اللهم إكفني شرهم وأصرف عني أذاهم .اللهم أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم سلَّط عليهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غايه . اللهم إنّي مغلوب فانتصر . ياحيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث من هؤلاء الأعراب المنافقين . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 10, 2020

أعلن “النفيسي “استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده بشأن “الإساءة للإمارات”.

وقال النفيسي في بيان عبر حسابه على تويتر إنه تلقى في 5 يناير/كانون الثاني الجاري قرار ضبط وإحضار ومنع من السفر على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

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بيان حول الضبط والإحضار ومنع السفر للدكتور #عبدالله_النفيسي

(م ك) pic.twitter.com/vvP3i5eWxn — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 6, 2020

وأكد أنه يحرص على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.

سبب الضّبط والإحضار جاء رسميّاً، على خلفيّة نشر النفيسي، تغريدة عن الإمارات قال فيها: “محمد دحلان يحكم الإمارات، وإسرائيل تحكم محمد دحلان، فكّر فيها بعُمق”، وأضاف (ميشان الله).





محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق . ( ميشان اللَّه). — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 7, 2017

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