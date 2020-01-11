شكرا لبحثكم عن خبر طلاب اليمن في الخارج يستعدون للبدء بخطوات تصعيدية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طلابية يمنية، اليوم الجمعة، أن طلاب اليمن الموفدين للدراسة في عشرات الدول العربية والاسلامية والاجنبية، يستعدون للبدء بخطوات تصعيدية، احتجاجا على تأخير مستحقاتهم المالية.
وأوضحت المصادر في عدة بيانات تلقاها "المشهد اليمني"، أن الطلاب سيبدؤون بالتصعيد السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات اليمنية والملحقيات لمطالبة وزارة التعليم العالي والحكومة اليمنية المعترف بها بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
واشارت المصادر الى أن الطلاب سينظمون وقفات احتجاجية في الجامعات التي يدرسون بها، قبل وقفاتهم امام السفارات.
جدير بالذكر أن طلاب اليمن، ينتظرون مستحقاتهم للربعين الثالث والرابع من 2019.
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