شكرا لبحثكم عن خبر اول فيديو من تنصيب السلطان العماني الجديد .. سيرة ذاتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

وتشير السيرة الذاتية للسلطان هيثم بن طارق إلى أنه من مواليد العام 1954.

وشغل السلطان هيثم منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية،منها:“ الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.

وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة ”عمان 2040“.

إلى جانب ذلك، شغل السلطان منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

كما أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.

وقد تداول عمانيون على موقع تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها من مراسم تنصيب السلطان الجديد.

Advertisements