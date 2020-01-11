شكرا لبحثكم عن خبر صرف مرتبات موظفي ”اليمن” بـ”السعودي” و”الدولار” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر اقتصادية، اليوم الجمعة، بأن تقوم الحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف مرتبات موظفي الدولة بـ"السعودي" و"الدولار".

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن تلك الخطوة، تأتي بعد قيام مليشيا الحوثي بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية، التي تم طباعتها بمحضر جماعي مشترك في العام 2017.

وأشارت المصادر أن تلك الخطوة سيكتوي بنارها المواطن اليمني البسيط، من خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبقية الخدمات بشكل جنوني.

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ونوهت بأن تلك الخطوة الحوثية التي تستهدف المواطن بالدرجة الاولى ولقمة عيشة، تصيب الدورة النقدية بشلل نصفي، بعد أن كادت بدأت بالتعافي جزئيا، وستتضح تأثيراتها الكارثية خلال الايام المقبلة.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، أعلنت ايقافها لصرف مرتبات موظفي القضاء والصحة والجامعات والجهاز المركزي بمناطق سيطرة المليشيا، في أول رد على قرار الحوثي بشان العملة، لكن البنك المركزي اليمني طمأن المواطنين بعدم الانجرار وراء القرارات الكيدية للحوثيين، كونه السلطة المخولة قانونا بإصدار النقود وإدارة السياسة النقدية.