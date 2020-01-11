تشير السيرة الذاتية للسلطان هيثم بن طارق إلى أنه من مواليد العام 1954

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يزيد بن سلمان - شبوة - أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.
وتشير السيرة الذاتية للسلطان هيثم بن طارق إلى أنه من مواليد العام 1954.
وشغل السلطان هيثم منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية،منها:“ الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.
وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة ”عمان 2040“.
إلى جانب ذلك، شغل السلطان منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.
كما أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.
وقد تداول عمانيون على موقع تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها من مراسم تنصيب السلطان الجديد.
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نبايع مولانا حضـرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طـارق بن تيمور آل سعيد المُعظّم سُلطـانا على عُمـان ، على الـولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/ueAM3dfmwq
Advertisements— المحامي محمد الوهيبي (@MohdWahaibi) January 11, 2020
المحامي محمد الوهيبي@MohdWahaibi
نبايع مولانا حضـرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طـارق بن تيمور آل سعيد المُعظّم سُلطـانا على عُمـان ، على الـولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره #هيثم_بن_طارق
نبايع مولانا حضـرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طـارق بن تيمور آل سعيد المُعظّم سُلطـانا على عُمـان ، على الـولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/ueAM3dfmwq— المحامي محمد الوهيبي (@MohdWahaibi) January 11, 2020
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