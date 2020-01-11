شكرا لبحثكم عن خبر بعد انقطاع الأنترنت .. شركات وشبكات الصرافة في اليمن تمنى بخسائر فادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر مصرفية بصنعاء، اليوم الجمعة، بأن انقطاع الانترنت لليوم الثاني على التوالي، تسبب بخسائر لشركات وشبكات الصرافة.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن خسائر شركات وشبكات الصرافة لأكثر من 30 ساعة (أمس واليوم الجمعة) تسبب بخسارة مئات الملايين من الريالات.

وأكدت المصادر على أن انقطاع الانترنت لساعات طويلة وأيام، أمر كارثي، لان هناك ملايين الدولارات التي تحول عبر الانظمة المالية الاجنبية؛ (الويستر أونيون، والموني جرام، الاكسبرس موني، والشفت) لاتزال معلقة ولم تصرف.

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ونوهت المصادر بأن الشبكات والشركات التي سرفراتها بالخارج لم تستطع العمل؛ الامر الذي تسبب بخسائر فادحة لها ولعملائها.

وكانت مصادر هندسية رفيعة بالاتصالات، قالت أن بطء الانترنت وانقطاعه في اليمن، يرجع الى قيام مليشيا الحوثي بتركيب أجهزة تنصت ورقابة جديدة، حصلت عليها مؤخراً لفرض مزيدا من الرقابة.

وأعلنت الاتصالات بصنعاء عن خروج 80 بالمئة من سعات الانترنت الدولية في اليمن عن الخدمة منذ ظهر أمس الخميس ولاتزال لليوم الثاني على التوالي.