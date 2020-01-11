صحيفة عمانية: تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد

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يزيد بن سلمان - شبوة - جريدة الوطن العمانية ✔ @alwatanoman Advertisements حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان. pic.twitter.com/wQU1zc5uen — جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) January 11, 2020

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