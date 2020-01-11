شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ما يقارب 40 مسافرا كانوا على متن باص جماعي في حادث انقلاب بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر بأنه ‏توفي ما يقارب من ٤٠ شخصا في باص للنقل الجماعي بحضرموت.

وقد كتب الناشط عامر الدميني الذي أكد الخبر بقوله.

ستجد وراء كل شخص متوفي قصة اضطرته لهذه الطريقة من السفر. ثم عاد وأكد أن إغلاق المطارات المحلية من قبل التحالف وصعوبة التنقل بين المحافظات بسبب الحرب ضاعف الكارثة.

وختم قائلا.

تعددت أسباب الموت لدى اليمنيين، ولا دولة لتساندهم أو حكومة لتخفف عنهم.

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