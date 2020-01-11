شكرا لبحثكم عن خبر انقطاع الأنترنت يفضح فشل ”الريال الالكتروني” الذي اعلن عنه الحوثيون بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر اقتصادية ومصرفية، بصنعاء، اليوم الجمعة، على فشل فكرة ما يسمى بـ"الريال الالكتروني" الذي اعلنت عنه مليشيا الحوثي خلال الاسابيع الماضية.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المواطنين اليمنيين الرافضين للريال الالكتروني، أبدوا ارتياحهم، بعدم قيامهم بالتداول والبيع والشراء من خلاله، بعد أن انقطع الانترنت لليوم الثاني على التوالي.
واصفين الريال الالكتروني والتداول به وانقطاع الانترنت بـ"الكارثة".
وكان عدد من التجار في العاصمة صنعاء، اطلقوا، على ريال الحوثي الالكتروني "هواء الحوثي الالكتروني"؛ في اشارة الى أن العملية مجرد نهب منظم لمدخرات المواطنين.
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