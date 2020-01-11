شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بهطول أمطار متفرقة وانخفاض طفيف في درجات ”الحرارة” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، بهطول أمطار متفرقة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.
وقال المركز في نشرته المتوقعة لحالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة، اطلع عليها "المشهد اليمني" أن الطقس سيكون بارد وجاف مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، واجزاء من الضالع وإب).
واشار المركز الى احتمالية هطول امطار متفرقة على المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، وأرخبيل سقطرى.
وهطلت اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على أجزاء من محافظة حجة، مع بدء انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتغير في الاجواء من خلال هبوب الرياح المثيرة للأتربة والغبار بصنعاء وعدد من المحافظات الجبلية.
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