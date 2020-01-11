ننشر أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

مأرب - الخليج 365

رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكھ واللحوم في محافظة مأرب السبت للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكھ في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكھ: البرتقال بأنواعھ، والبطیخ.



و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :

- الطماطم = 300ریال

- البطاطس = 300 ریالا

ـ البصل = 300 ریال

- البصل أخضر = 200ریال للحزمة الواحدة

ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا

- الموز = 400 ریال

- الشمام = 400 ریالا

- الكومثرى = 1000 ریال

ـ الفرولة = 1500 ریال

ـ التوت = 1000 ریال

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- التفاح الخارجي = 2000 ریال

ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال

- الكوسة = 450 ریال

- الجزر = 600 ریال

- الخیار = 550 ریال

- لحوم الابل = 4000 ریال

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

ـ الدقة 5000 ریال

ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ریال.

والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.

ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل المحافظة عن صنفین.

ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكھ والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة.