شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون وماهو اخر منصب له...تسريبات حكومية تفصح عن هوية"محافظ عدن"الجديد الذي سيعين في الساعات القادمة..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية، ما أسمتها تسريبات عن مصادر حكومية، تقول بأن رئيس الجمهورية سيصدر خلال الساعات القادمة، قراراً جمهورياً بتعيين واعد باذيب محافظاً لعدن. وأوضحت المصادر أنه كان هناك قائمة رفعت لهادي من بينها باذيب. وأكدت المصادر أنه خلال الساعات القادمة، سيتم الإعلان عن القرار بالإضافة إلى قرار آخر بتعيين مدير أمن لمحافظة عدن. جديد "الخليج 365" Advertisements وتأتي هذه الخطوات بعد الاتفاق الذي جرى توقيعه يوم أمس، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقاليالجنوبي، على مصفوفة اجراءات للبدء بتنفيذها مباشرة والتي منها تعيين محافظ لعدن ومدير أمن.

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