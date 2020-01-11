شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ساعة..تفاصيل مقتل طالب عُماني على يد كويتي في لندن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - على خلفية مقتل طالب جامعي عماني، في لندن الشهر الماضي، إثر تعرضه لعملية سطو على ساعته الثمينة، تبين أن المتهم بالقتل كويتي الجنسية.
وكان المجني عليه قد تعرض للطعن، في طريق عودته للمنزل، بهدف السطو على ساعة «رولكس» ثمينة، تردد أن سعرها يقدر بنحو 47.7 دينار كويتي.
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ومن المقرر أن يمثل المتهم للاستجواب، دون أن يتضح إن كان هو المتهم الوحيد في الجريمة.
وبحسب تقارير بريطانية، فإن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه في وجه عصابة هاجمته، إلا أنهم تغلبوا عليه.
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