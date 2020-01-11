شكرا لمتابعة خبر عن مراسم جنازة السلطان قابوس ستنطلق من قصر بيت البركة.. كل ما تريد أن تعرفه عن السلطان الذي حكم عُمان 50 عاما وليس له وريثد(صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خيمت أجواء الحزن على سلطنة عُمان، بعد إعلان وفاة السلطان قابوس بن سعيد رسمياً، إثر صراع مرير مع المرض، وبدأ التلفزيون الرسمي ببث آيات من القرآن الكريم، فيما أعلن الحداد في السلطنة التي تميزت بهدوء في محيط لم يخلو يوم من الأزمات بفعل سياسة السلطان قابوس الحيادية.

أعلن البلاط السلطاني العماني، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، مساء الجمعة، بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

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وستجرى صباح اليوم السبت مراسم رسمية لجنازة السلطان الراحل انطلاقا من قصر بيت البركة وحتى جامع السلطان الأكبر حيث يصلى عليه ثم يدفن في مقبرة الأسرة. حسب ما ذكرت الجزيرة.

ونشرت وكالة الانباء العمانية الرسمية بيان البلاط السلطاني الذي جاء فيه :””ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم” الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.

وأضافت الوكالة أن ديوان السلطان أعلن “الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة”.

فمن هو السلطان قابوس بن سعيد؟

عندما تولى السلطان قابوس الحكم عام 1970، كان في عمان ثلاثة مدارس فقط، بينما بلغ مستوى الأمية 66 في المئة في وقت كان فيه البلد الخليجي من أفقر البلدان في المنطقة.

يرجع ذلك إلى عدم رغبة السلطان سعيد بن تيمور والد قابوس، في الحداثة والإصلاح، وهو الأمر الذي كان من أسباب اندلاع تمرد مسلح في محافظة ظفار في الفترات الأخيرة من حكمه.

وحسب مجلة بيزنس توداي، ارتفع الناتج المحلي العماني من 256 مليون دولار عام 1970 إلى أكثر من 80 مليار دولار هذا العام.

وولد السلطان قابوس في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، وهو سليل أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744.

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درس قابوس في أكاديمية ساندهرست البريطانية وهو في العشرينيات من عمره ثم عاد إلى عمان.

تزوج السلطان قابوس لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء وهو ما أدى إلى وجود غموض في مسألة خلافته.

احتفظ قابوس خلال فترة حكمه برئاسة الوزراء وحقائب الدفاع والمالية ومنصب محافظ البنك المركزي.

وبلغت فترة حكم السلطان قابوس نحو 50 عاما وهي أطول فترة حكم لملك أو رئيس عربي.

وخلال عمله على توسيع مصادر الاقتصاد العماني، نجح السلطان قابوس في احتواء ثورة ظفار المسلحة في السبعينيات من القرن الماضي، والاحتجاجات التي وقعت في عمان عام 2011 تزامنا مع ثورات “الربيع العربي”.

“صديق الجميع”

احتفظت عمان بعلاقات جيدة مع كل من السعودية وإيران الغريمتين في الخليج، وانتجهت سياسة “صديق الجميع” للتركيز على العلاقات التجارية مع البلدان.

ولعبت عمان دورا في الاتفاق النووي بين إيران والغرب الذي وقع عام 2015، حيث استضافت محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012 أدت إلى البدء بمفاوضات الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب لاحقا.

وكان لمسقط أيضا دور في محاولة جلب أطراف الصراع في اليمن إلى طاولة المفاوضات.

واحتفظت عمان بموقف محايد خلال الأزمة الخليجية الأخيرة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

خلافته

عانى السلطان قابوس من مرض عضال منذ عام 2014، وهو ما طرح تساؤلات بشأن مسألة خلافته.

نحو 85 شخصا من عائلة البوسعيد يحق لهم خلافة السلطان قابوس على عرش عمان.

ولحسم مسألة خلافته، حدد السلطان قابوس طريقة لاختيار الخليفة، وهي إعطاء مهلة ثلاثة أيام لمجلس الأسرة الحاكمة لاختيار السلطان الجديد.

وفي حال عدم اتفاق الأسرة الحاكمة خلال الأيام الثلاثة، يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خلافته.

ولطالما أثيرت تكهنات عن أي الخليفة سيكون أحد أبناء عمومته الثلاثة أسعد وهيثم وشهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد.

ولم يفصح السلطان عن اسم خليفته خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص نفوذه أو أن تسعى قوى خارجية لاستمالته.