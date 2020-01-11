شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو : عبدالله النفيسي بعد بتهمة “الإساءة للإمارات” يفاجئ الجميع يشن هجوم ناري ومزلزل ويستغيث من الأعراب المنافقين في تغريدةٍ مزلزلة (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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