شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل :عمان تعلن رسميا عن سلطانها الجديد خلفا لقابوس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدى “اليوم” السلطان هيثم بن طارق آل سعيد القسم سلطانا لعُمان خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد

وقالت صحيفة “الرؤية” المحلية “أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة. وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل :عمان تعلن رسميا عن سلطانها الجديد خلفا لقابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.