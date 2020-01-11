شكرا لبحثكم عن خبر إعتقال إمام جامع من قبل الحوثي للمرة الثانية.. مديرية حبيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي اعتقلت إمام مسجد القبة في منطقة ظلمة السفلى بمديرية حبيش.

المصادر أكدت أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيه اعتقال الإمام بسبب رفضه ترديد الصرخة أثناء صلاة الجمعة كما يفعل أنصارهم في كثير من الجوامع.

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هذا وكان ناشطون قد تداولوا اليوم الجمعة فيديو لجامع الصالح بمنطقة السبعين في أمانة العاصمة يوضح عزوف المصلين عن الصلاة داخل الجامع.

وقد هجر الكثير من المواطنين الجوامع وخاصة التي تتبع الجماعة من التي تم السيطرة عليها من قبل المليشيا بعد اجتياحها العاصمة صنعاء وبعض المدن الأخرى.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تحاول جاهدة نشر فكرها الدخيل في المناطق التي تسيطر عليها وهو ما شكل رفضا واسعا وعدم القبول بذلك.