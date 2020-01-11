شكرا لبحثكم عن خبر مرتبات موظفي الدولة تظهر في ”صنعاء” مع سليماني” و”أبو مهدي” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - غطت اللوحات الاعلانية غالية الثمن، كافة المساحات المخصصة للإعلانات بشوارع صنعاء.
وقال مراسل "المشهد اليمني" أن اللوحات الاعلانية التي نصبتها مليشيا الحوثي بكافة الشوارع العاصمة، والتي تقدر بالمليارات، أثارت غضب المواطنين من سلطات المليشيا في ظل الوضع الانساني الصعب الذي يعيشونه.
وأكد على أن قيمة تلك اللوحات التي نصبتها المليشيا للصريعين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هي من مرتبات موظفي الدولة ولقمة أطفالهم التي نهبتها المليشيا منذ سبتمبر 2016، ولا تزال الى الوقت الراهن تفرض اتاوات وضرائب وجمارك، للإنفاق على مشروعها السلالي الفارسي الذي افقر اليمنيين، ودمر حاضرهم ومستقبلهم.
وتزدحم شوارع صنعاء بلوحات اعلانية لسليماني والمهندس، فيما اليمنيون يعيشون أسوأ أزمة انسانية في التاريخ، تسببت بها المليشيا منذ انقلابها في سبتمبر 2014.
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