عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تشتبك مع متسللين حوثيين بالدريهمي

السبت 11 يناير 2020

الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة، مساء الجمعة، هجوما ليليا شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.



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وكشفت مصادر عسكرية ميدانية، عن شن المليشيات هجوما واسعا على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، بمختلف أنواع الأسلحة.

وخاضت القوات المشتركة، بحسب المصادر، اشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا الحوثية لساعات، ونجحت في صدها وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها على مناطق ومديريات عدة جنوب الحديدة، وسط صمت أممي مريب.